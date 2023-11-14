O görüntüler manipülasyon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’deki konuşmasının manipüle edilmesine ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada bazı sosyal medya hesaplarından yayılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'ndaki 78. Genel Kurul görüşmelerindeki hitabından bağlamı koparılarak alınan görüntüler, manipülasyon içerdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız hitabında, 'Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde dünyanın güvenliğini, huzurunu, refahını sağlamakla görevli kurumları hızla yeniden yapılandırmalıyız. Coğrafyasıyla ve demografisiyle dünyadaki tüm kökenleri, inançları, kültürleri temsil yeteneğine sahip bir küresel yönetim mimarisi inşa etmeliyiz. Netice olarak tüm kalbimizle bir kez daha diyoruz ki dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür' ifadelerini kullanmıştır. Konuşmanın, 'Coğrafyasıyla ve demografisiyle dünyadaki tüm kökenleri, inançları, kültürleri temsil yeteneğine sahip bir küresel yönetim mimarisi inşa etmeliyiz.' bölümü alınarak manipülasyon yapılmaktadır" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınb çağrısının Birleşmiş Milletler gibi kuruluşların daha kapsayıcı olmasıyla ilgili olduğu kaydedildi.