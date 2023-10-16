Numan Kurtulmuş: Özgür Filistin'in kurulması gerekiyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliğinin (İSİPAB) Filistin’deki gelişmelere ilişkin gerçekleştirdiği çevrim içi toplantıya katıldı.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çevrimiçi toplantıda yaptığı konuşmasına ilişkin detaylar TBMM'nin resmi internet sitesinde yer aldı.

Filistin’deki insani krizin çözülebilmesi için acil ateşkesin temin edilmesi ve Gazze’de yaşayan masum ve mazlumlara insani desteklerin ulaştırılmasının tarihi bir sorumluluk olduğunu belirten Kurtulmuş, “Bu, bütün insanlığın üzerine büyük bir vecibedir ama özellikle biz Müslüman ülkelerin halkları ve yöneticileri üzerinde ise hiçbir şekilde eksik bırakmamamız gereken tarihi bir sorumluluktur" dedi.

Türkiye olarak ateşkesin ve insani yardımların temin edilmesi için büyük bir gayretle mücadele ettiklerini aktaran Kurtulmuş, insani yardımların Gazze’ye ulaşmasına işgal rejiminin müsaade etmediğini, uluslararası camianın da bu trajediye karşı sessiz kalmayı sürdürdüğünü dile getirdi. İnsani krizin kısa vadede çözülmesine odaklanırken uzun vadede ise siyasi krizi çözecek adımların atılması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, bu doğrultuda 1967 sınırlarında, bağımsız, bütünleşik, egemen ve başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması için çalışılması gerektiğini söyledi.

“Sadece kağıt üzerinde var olan, mahalle mahalle bölünmüş bir Filistin değil, toprak bütünlüğü de temin edilmiş bir Filistin’in kurulması hem İslam dünyasının en temel ödevlerinden hem de Orta Doğu barışının en temel şartlarından birisidir.” ifadesini kullanan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa başta olmak üzere tüm kutsal mekanların masuniyetinin korunması ve yasa dışı yerleşimciler meselesinin çözüme kavuşturulmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Başta Batı ülkeleri olmak üzere bazı ülkelerin Filistin’deki sivil kayıplara karşı sessiz kalmalarının insanlık için utanç vesilesi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Siviller arasında bazılarının hiyerarşi oluşturduklarını görüyoruz. Yani söz konusu Müslümanların yaşadığı dram olunca sessiz kalanlar ama dünyanın başka yerinde bir kötülük ortaya çıktığında buna karşı seslerini çıkartanlar, aslında insanlar arasında bir hiyerarşi ortaya koyuyorlar. Bu, açık bir insanlık suçudur, açık bir ırkçılıktır. Türkiye olarak bunu kabul etmediğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz.” değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, dünya barışının teminat altına alınması için Orta Doğu’da özgür bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini kaydetti.