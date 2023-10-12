Numan Kurtulmuş İranlı mevkidaşıyla görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf ile telefonda görüştü.ANKARA (İGFA) -TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Ghalibaf arasındaki görüşmenin ayrıntıları TBMM'nin resmi internet sitesinde yer aldı.

İsrail-Filistin çatışması ile güncel bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulması, adil ve hakkaniyetli barışın önünü açmak için acil ateşkes ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak insani yardım kapsamında özellikle temel ihtiyaç maddelerinin bölgeye ulaştırılması için çalışma yapılması gerektiğini belirtti. Kurtulmuş, gerilimin artması ve yayılması tehlikesine de dikkati çekerek itidal çağrısını yineledi.

Kurtulmuş, TBMM’de bugün İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin genel görüşme yapılacağını bildirerek, TBMM olarak bütün dünya kamuoyuna Gazze’de yaşanan gayri insani durum karşısındaki rahatsızlıklarını ve Filistinlilerin hakkını, hukukunu koruyacak bir tavır içerisinde olduklarını ilan edeceklerini aktardı.

Kalıcı barışın üç şartının olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Bunlardan biri 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, tam manasıyla egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin varlığı, yani iki devletli bir çözümün sağlanması. İkincisi, Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen Filistinlilerin evlerini, iş yerlerini işgal ederek oraya yerleşen, onları evlerinden, köylerinden atan yerleşimciler meselesine son verilmesi. Üçüncüsü ise başta Mescid-i Aksa olmak üzere İslam’ın bütün kutsal mekanlarının masuniyetinin korunmasının garanti altına alınmasıdır.”

Bu arada görüşmede Ghalibaf ise TBMM Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği Kurtulmuş’a, Türkiye ile İran’ın parlamenter seviyede çok iyi ilişkilerinin olduğunu ve Kurtulmuş’un göreve gelmesiyle ilişkilerin çok daha güçlü olacağını söyledi. İsrail-Filistin çatışması dolayısıyla Gazze’de su, gıda, elektrik, hastaneyle ilgili sıkıntılar yaşandığını aktaran Ghalibaf, Filistin halkına yönelik yardımların ulaştırılması için çalışmalar yapılmasında Türkiye’nin desteğini istedi.