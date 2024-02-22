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Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi'nde

DÜNYA 22.02.2024, 18:46
Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi'nde

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14’üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Bakü’de, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre APA Dönem Başkanlığı’nın TBMM’den Azerbaycan Milli Meclisi’ne devredilmesi dolayısıyla güzel bir tören düzenlendiğini belirten Kurtulmuş, ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ettiği Gafarova’ya APA Dönem Başkanlığı döneminde başarılar diledi. Kurtulmuş, Azerbaycan’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranının yüksek olması ve yüksek bir oyla da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin önemli olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan’daki seçimlerde TBMM’den de çok sayıda milletvekilinin gözlemci olarak bulunduğunu, bunun da Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine çok büyük katkılarının olduğunu düşündüğünü kaydetti.

İki ülke cumhurbaşkanları arasında yakalanan ivmenin ülkelerin hayrına olduğunu, kalkınmada karşılıklı hedefler gözetilerek güzel adımlar atıldığını dile getiren Kurtulmuş, “tek millet, iki devlet” anlayışını fiilen uygulamaya devam ettiklerini, işbirliğini ve kardeşliği daha ileriye götüreceklerini vurguladı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) Azerbaycan heyetinin yetki belgelerinin onaylanmamasını üzüntüyle karşıladıklarını, kabul edilemez olduğunu ve bu kararın en kısa sürede gözden geçirilmesini beklediklerini belirten bir açıklama da yayımladıklarını ifade eden Kurtulmuş, Azerbaycan’ın AKPM’de var olmasının Avrupa’nın menfaatine olduğunu belirtti. Kararın doğru olmadığını ve en kısa zamanda tashih edilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, AKPM üyelerinin belli lobilerin tesirde kalarak bu kararı verdiğini söyledi.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı’nın kardeşliği pekiştiren adımlardan birisi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, üniversitenin Azerbaycan ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı.

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