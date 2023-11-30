Noel ağacı ışıklandırma töreninde Filistin protestosu!

New York Rockefeller Center önündeki Noel Ağacı bir törenle ışıklandırıldı. Tören sırasında bir grup Filistin destekçisi protesto düzenledi. Özlem Özgür Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri New York eyaletinde Rockefeller Center önündeki Noel Ağacı bir törenle ışıklandırıldı.

Törenle eş zamanlı olarak bir sonraki bulvarda bir grup Filistin destekçisi, protesto düzenledi.

5. Bulvarda yer alan Rockefeller Center’da Noel ağacının geleneksel ışıklandırılması yapılırken, 6. Bulvarda yapılan protestoya polis müdahalede bulundu.

Protestoda göstericiler, polislere “Utanmalısınız” şeklinde sloganlar attı.

Genelde protestolara müdahale etmeyen bisikletli NYPD mensupları, kültürlerinde çok önemli yer tutan Noel ağacının ışıklandırılması sırasında yapılan bu protestoya çok sert müdahale etti.