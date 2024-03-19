New York Türkevi'nde unutulmaz iftar yemeği

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan Türkevi, Türk Ocağı Derneği'nin ev sahipliğinde özel bir iftar yemeğine ev sahipliği yaptı.

Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’nin de katıldığı iftarda Türkiye'deki kız çocuklarının eğitimine destek olmak için bağış toplandı. Katılımcılar, masalara yerleştirilen kartlar üzerindeki barkodlar aracılığıyla bağışta bulunma fırsatı yakaladılar.

Yemeğin açılışında, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve ardından Washington DC Büyükelçisi Sedat Önal birer konuşma yaparak katılımcılara seslendi.

Büyükelçinin konuşmasının ardından Din Hizmetleri Ataşesi Ali Tos, ezan okuyarak dua etti ve oruçlar açıldı.

ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’nin haberine göre Türk Ocağı Derneği Başkanı Adnan Karabulut, etkinlik boyunca tüm misafirlerle yakından ilgilendi. Karabulut'un samimi ilgisi ve misafirperverliği, etkinliğin sıcak bir atmosferde geçmesini sağladı.

İftar yemeğine pek çok sivil toplum kuruluşu başkanı ve iş insanı da katıldı. Aralarında, Portx'in sahibi Eyüp Ulu, Taşkın Bakery'nin sahibi Derya Taşkın, Atış Group'tan Zafer Acar, NY Atatürk'ün Mirası Cumhuriyet Okulu yöneticileri ve GSV Development'tan Şeref Yıldırım da vardı.

Türk Ocağı Derneği'nin düzenlediği bu anlamlı iftar yemeği, Türk toplumunun birlik ve beraberlik duygularını güçlendirirken, Türkiye'deki eğitim alanında yapılan bağışlar da geleceğe umutla bakılmasını sağladı.