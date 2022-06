New York'taki yürüyüş pandemi sonrası geri döndü

New York City'nin LGBTIA'ler için yapılan yıllık onur yürüyüşü ışıltılı konfetiler, dalgalanan gökkuşağı bayrakları ve onlarca yıllık aktivizmle kazanılan özgürlükleri kaybetme konusunda yeni ortaya çıkan korkularla başladı. ABDpost.com muhabiri Esra Öziskender etkinliği görüntüledi.Esra ÖZİSKENDER / ABDpost (İGFA) - New York, Amerika'nın çeşitli eyaletlerinden ve tüm dünyanın çeşitli ülkelerinden katılan LGBTIA'lerin yoğun katılımıyla New York City Pride Parade yürüyüşü ve festivaline ev sahipliği yaptı.

Her yıl düzenlenen NYC Onur Yürüyüşü, 2021'de küçültüldükten ve COVID-19 salgını nedeniyle 2020'de iptal edildikten sonra bu yıl tamamen eski ihtişamına geri döndü.

Katılımın yoğun olduğu etkinlik toplam 5 saat sürdü.

LGBTQ kavramı artık LGBTIA olarak genişletildi. Yani lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel, Queer, Intersex, aseksüel.

İşte ABD muhabirimiz Esra Öziskender'in objektifinden görüntüler:

https://youtu.be/kDZQxiLlQ1Y