New York'ta Türk mülteciler için 'konteyner kent'

New York Belediyesi, Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçak yolla gelen Türk mültecilere yardım eli uzattı...abdpost.com / ABD (İGFA) - İmam Ahmet Dönmez'in Facebook hesabından duyurduğu habere göre, New York Belediyesi, Türk Amerikan toplumunun girişimleriyle, Türkiye'den kaçak yolla gelen Türk mülteciler için kalacak yer olarak bir 'konteyner kent' inşa etti.

Türkler dışında aynı durumda olan herkese açık olan konteyner kentin içinde kafeterya, mescid, yatakhane bulunmakta ve günde üç öğün helal yemek verildiği belirtildi.

İdaresini, Müslüman Amerikan Kardeşler Topluluğu'nun yaptığı konteyner kente, kalacak yeri olmayan Türk göçmenler müracaat edebileceği kaydedildi.