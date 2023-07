New York'ta turistlerin tacizine uğrayan boğa! Turistler bunu neden yapıyor?

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Wall Street binasının önünde yer alan kızgın boğa heykeli, her daim kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen turistlerin akınına uğruyor. Amerikan kapitalizminin simgesi haline gelen heykel, testisleri avuçlanmak suretiyle her dakika tacize uğruyor. Peki bu gelenek nasıl başlamış, hiç merak ettiniz mi?..abdpost.com / ABD (İGFA) - Manhattan'ın Downtown bölgesinde yer alan Wall Street'in simgesi haline gelmiş devasa boyuttaki Charge Bull heykeli, Amerikan kapitalizminin de simgelerinden biri.

İki sene önce 80 yaşında vefat eden İtalyan heykeltıraş Arturo Di Modica'nın elinden çıkan boğa heykeli, 16 Aralık 1989'dan beri Wall Street binasının önünde yer almakta. Çünkü New York borsası 1987 yılında müthiş bir çöküş yaşamıştı hatırlarsanız, buna gönderme olarak 1973 yılından beri New York'ta yaşayan ünlü heykeltıraş Di Modica, öfkeli bu boğa figürünü çalışıp, heykeli de izinsiz bir şekilde dikiverdi.

Modica, 'kendisine kucak açan ABD'ye bir hediye' vermek istediğini belirtmişti. Modica'ya göre heykel, 'mücadele ruhunu' ve 'insanların ekonomik sıkıntılar karşısında güçlü kalarak her şeyi yapabileceğini' simgeliyordu.

PEKİ TURİSTLER NEDEN HEYKELİN BRONZ TESTİSLERİNİ AVUÇLUYOR?

Başta Güney Amerika, Asya ve onları gören diğer tüm milletlerden turistler öfkeli boğaya sarılarak poz verdikten sonra bir de arka tarafında oluşan uzunca sıraya girerek testislerini avuçlarken de resim çektirmeyi ihmal etmiyorlar. Günün hangi saati gelirseniz gelin heykelin önünde de arkasında da uzun kuyruklar mevcut.

Turistlere sorduğunuzda aldığınız cevap; testisleri okşamanın 'iyi şans' getireceğine olan inanç!..

Hatta New York'un eksi dereceleri gören meşhur kış aylarında da tablo hiç değişmiyor.

Yüzlerce insan, gün boyu soğuk demeden sırada bekleyip buz gibi bronz topları avuçlayarak poz veriyor. Bu dev altın-bronz testisleri ovalamak, ziyarete gelen hem iş insanları, hem de tüm turistler için batıl bir arayış haline gelmiş.

Başlangıçta bir gerilla sanatı enstalasyonu olan boğa, İtalyan heykeltıraş Arturo Di Modica ve bazı dostları tarafından önce 15 Aralık 1989'da New York Borsası'nın dışında bir Noel ağacının altına indirildi. Yasa dışı olduğu için boğa kısa süre sonra kaldırıldı, ancak yerel toplanma ve park komisyonu sayesinde, Manhattan'ın finans bölgesinin kalbinde, Broadway Bulvarı ile Morris Caddesi arasındaki parke taşı döşeli bu noktaya taşındı. Medyanın dikkatini çekti ve o zamandan beri, şafaktan alacakaranlığa kadar fotoğraf çektirmek isteyen turistlerin akın ettiği bir destinasyon halne geldi.

Kurulumundan bu yana Wall Street'in uluslararası sembolü haline gelen heykel, Arjantin'li ve Japon turistlere göre, Wall Street'in refahını simgeliyor. 'Para', 'güç' ve 'finansal güç'ü simgeliyor.

Oysa heykele iki yıldan fazla zaman ve yüzbinlerce dolar harcayan Di Modica ise heykelin, Wall Street'i temsil edeceğini hiç düşünmemişti. Di Modica'ya göre Charge Bull, 1986'daki Wall Street çöküşüne 'mükemmel bir panzehir' göndermesiydi.

Testislere dönecek olursak, bu eril organlar insanoğlunun tapındığı iki önemli alanda kesişiyor: Para ve üreme!

Ama onlara dokunmak ne zaman şansa dönüştü?

Brezilyalı iş insanları neden evrak çantalarını dev cinsel organlarına sürtüyor? Gruplar neden aile fotoğrafları için boğanın görkemli popo çatlağı etrafında toplanıyor, ebeveynler çocuklarını altına girmeleri ve aşağıdan toplara sarılmaları için nazikçe itiyor?

Dünya turist bilincine yaklaşık 15 yıl önce girmiş gibi görünen bu batıl geleneğin kaynağını bulmaya çalışmak sonuçsuz kalabilir. Çünkü Di Modica'nın biri Şanghay'da, diğeri Amsterdam'da olmak üzere iki tane daha Charge Bull heykeli aynı ilgiyi göremedi. Keramet Wall Street'te sanırım.

Büyük olasılıkla, bir kişi topları okşadı ve sonra bir başkası taklit etti ve böylece bir akım başladı. Siz New York'u ziyaret ettiğinizde testislere dokunup fotoğraf çektirdiniz mi?

'WALL STREET'İ İŞGAL ET' EYLEMLERİNDE HEYKELİN ÜZERİNE SAHTE KAN DÖKÜLMÜŞTÜ

Hatırlanacağı gibi Gerilla sanatı yöntemiyle izinsiz yerleştirildiği için önce polis tarafından kaldırılan, halkın tepkisi sonucunda eski yerine konulan 3 bin 200 kiloluk bronz heykel, o günden bu yana kapitalizmin simgelerinden biri olarak görüldü; birçok protestoya da konu ve mekan oldu. 'Wall Street'i İşgal Et' eylemlerinde de, heykelin üzerine sahte kan dökülmüştü.