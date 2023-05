New York'ta oy kullanım oranı yüksek ama...

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yaşayan Aslı Cavlak, konsoloslukta oy kullanımı için açılan sandıkların başında görev aldı. abdpost.com'a, katılımın yüksek olduğunu ama çoğu kişinin oy kullanamadan geri dönmek zorunda kaldığını anlattı.abdpost.com / ABD (İGFA) - New York'ta yaşayan Aslı Cavlak, 14 Mayıs günü Türkiye'de gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde ABD'deki konsolosluklarda erken başlayan oy verme işlemleri için yaşadığı New York'taki Türkiye Başkonsolosluğu'nda sandık görevlisi oldu.

Türk Amerikan toplumunun New York'ta oyunu kullanmak için çok yüksek katılım gösterdiğini belirten Cavlak, önemli bir konuya dikkat çekti.

Tıpkı Avrupa'da olduğu gibi ABD'de de oyunu kullanamadan geri dönenler olduğunu, bunun sebebinin de yurtdışı seçmen adres değişikliği yaptığı halde bu süreçte Türkiye'den resmi bir işlem yapanların otomatikman adreslerinin Türkiye olarak kaydedilmesi olduğunu aktardı.

Örneğin YSK'nın sayfasından yurtdışı adres beyanında bulunduktan sonra, basit bir ikametgah işlemi ya da evlilik başvurusu gibi işlemler yaptırdıysanız, sizin de adresiniz Türkiye olarak kaydedileceğinden oy kullanamayabilirsiniz.

Başkonsolosluk bu konuda yardımcı olmaya çalışsa da adres beyanları 2 Nisan'a kadar yapıldığından pek çok kişi eli boş dönüyor.

Yani siz adres değişikliğinizi yaptıktan sonra, Türkiye üzerinden küçük bir işlem bile yapmış olsanız adresiniz Türkiye olarak kaydediliyor ve oy kullanamıyorsunuz.

Long Island bögesinde katılım çok yüksek olduğu için ek kabinler konulduğunu da aktaran Cavlak, o bölgeye ek oy pususlaları da götürdüklerini söyledi.

Başkonsolos Reyhan Özgür ve ekibinin çok sistemli çalıştığını da sözlerine ekleyen Cavlak, Özgür'ün her gün saat 7'de geldiğini aktardı.