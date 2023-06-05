New York'ta İsrail Günü Yürüyüşü protesto edildi

ABD'nin New York şehrinde Manhattan'daki 5. Cadde üzerinde dün gerçekleşen İsrail Günü yürüyüşü, Filistinli ve farklı Yahudi gruplarınca protesto edildi. Gruplar arasında zaman zaman sözlü sataşmalar yaşanırken, polis, geniş güvenlik önlemleri aldı.abdpost.com / ABD (İGFA) - İsrail'in kuruluşunun 75. yılı nedeniyle New York Manhattan'daki 5. Cadde üzerinde yürüyüş yapıldı.

Yürüyüş sırasında Filistinli gruplar ile İsrail devletine karşı çıkan Ortodoks Yahudi kuruluşu "Uluslararası Neturei Karta" ise protesto gösterisinde bulundu.

Ortodoks Yahudiler, İsrail'in dünya Yahudilerini temsil etmediğini vurguladıkları "Yahudiler İsrail'in 75 yıllık varlığına yas tutuyor", "İsrail'in varlığı Tanrı'ya isyan, insanlığa da felakettir" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail günü yürüyüşünü New York ve New Jersey civarında yaşayan bazı Filistinli gruplar da ellerinde Filistin bayrakları ile protesto ederek, "İşgal suçtur", "1948'den beri hayatlar yer değiştiriyor, burada kutlanacak bir şey yok" yazılı pankartlar taşıdı.

Yürüyüşe katılan İsrail taraftarları ile cadde kenarında yürüyüşü protesto eden Ortodoks Yahudiler ve Filistinli gruplar arasında zaman zaman sözlü sataşmalar meydana geldi. Polis, iki grup arasını demir parmaklıklarla ayırarak geniş güvenlik önlemleri aldı.

https://youtu.be/ApbkFxGCiU4