New York'ta ilk ezan cuma günü okunacak

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde, ezanın açıktan okunmasına izin verildi. Belediye Başkanı Eric Adams'ın duyurduğu karara göre tüm şehirde Cuma vaktinde ve Ramazan ayı iftar saatlerinde; sadece Müslümanların yaşadığı yerlerde 5 vakit, diğer yerlerde ise öğle ve ikindi vakitlerinde dışarıdan okunabilecek.DENİZ ÇAĞIL / ABDPOST.COM

ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri’nin Türk toplumunun da yoğun yaşadığı New York şehrinde, ‘dış ezanla’ ilgili önemli bir karar alındı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Cuma namazı vakitlerinde ve Ramazan ayında iftar saatinde ezan sesinin dışarıya verilebileceğini belirtti. Çeşitli cami dernekleri ve Müslüman vakıf temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Adams, "New York’ta inancınızı yaşamakta özgürsünüz. Gururluyum, sonunda bugün bunu gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. Adams, İslam’ın, Hristiyanlık, Musevilik ve diğer inançlar gibi New York kültürünün önemli unsurlarından biri olduğunu ve camilerin, suça karşı mücadele ve düzensiz göçmenler konusunda büyük yardımda bulunduğunu belirterek “Size hak ettiğiniz tanınmayı sağlamaya kararlıyız” ifadesini kullandı.

Adams'ın konuşmasının ardından ezan okundu ve İngilizce açıklamasına yer verildi.

İLK CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Belediyenin aldığı karar doğrultusunda, ilk cuma gününden itibaren New York’ta ezan sesi, 12.20 ile 13.30 arasında ve ramazan aylarında iftar vaktinde “makul bir seviyede” tutulmak kaydı ile dışarıya verilebilecek.

TÜRK DOSTU BAŞKAN OLARAK BİLİNİYOR

Eric Adams hali hazırda New York’taki Türklerin çok sevdiği bir isim. Daha önce de sık sık Türkiye’ye gelen Eric Adams, kendisinin de bir Türk dostu olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan uygulama ile ilgili detayları açıklayan imam Ahmet Dönmez, “Birçok camimizde ezanlar on yıllardır okunuyor. Burada Amerikan otoriteleri ve gayrımüslim halktan ziyade, Müslüman Amerikan cemaatimizin, özellikle yeni göçmenlerin ölçüyü kaçırıp ses frekans ve desibel kurallarına uymayıp mahallelerde yüksek sesle yayın yaparak halkı rahatsız etmemesi önem arz ediyor. Bu kararı hem kendi adıma hem de temsil ettiğim Müslüman Türk Amerikan toplumu adına tebrik ediyor ve destekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.