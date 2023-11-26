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New York'ta Filistin için protesto!
DÜNYA 26.11.2023, 09:31
Amerika Birleşik Devletleri New York’ta bir grup insan Filistin için protesto gösterisi yaptı.Özlem Özgüt YÖREKLİ - abdpost.com / ABD (İGFA) - New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, protestocuların, Medison Square Park’tan ayrılarak 23. Cadde üzerinden Times Meydanı’na doğru devam ettikleri yürüyüşü kameraya aldı.
Yörekli’nin çektiği görüntülerde protestocuların, "Filistin ve Gezegen için Kurtuluş” yazılı pankartlar taşıdığı ve kıyafetlerinde "Kapitalizm", "Sömürgecilik" ve "Irkçılık" gibi kelimelerin yazılı olması dikkat çekti.
Polis memurları, protestocuları sokaktan çıkarmak için müdahalede bulunurken 2 kişiyi de gözaltına aldılar.
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