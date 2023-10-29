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New York'ta 'Cumhuriyet Balosu'

DÜNYA 29.10.2023, 09:04
New York'ta 'Cumhuriyet Balosu'

Amerika Birleşik Devletleri’nde Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) öncülüğünde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel “Cumhuriyet Balosu” etkinliği düzenlendi. Katılımcılar, New York Queens'teki Terrace On The Park'ta düzenlenen etkinlikte, cumhuriyetin 100. yılını coşkuyla kutladı.Özlem Özgüt Yörekli-abdpost.com / ABD (İGFA) -  Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı dolayısıyla nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki TADF öncülüğünde, her yıl geleneksel olarak yapılan “Cumhuriyet Balosu” bu sene de yoğun katılıma sahne oldu.

Türk Amerikan Kadınlar Birliği, Fenerbahçe-USA Derneği, Türk Amerikan Giresunlular Derneği, Türk Amerikan Trabzonspor Fan Derneği, Karşıyaka-USA Derneği ve Galatasaray-USA Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği balo, 27 Ekim 2023 Cuma günü saat 20.00'de New York Queens'teki Terrace On The Park'ta düzenlendi.

Cumhuriyet Balosu, TADF Başkanı Gülay Aydemir’in konuşması ile başladı. Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür’ü temsilen Muavin Konsolos Batuhan Çevikkalender de geceye katıldı ve bir konuşma yaptı.

Fenerbahçe USA Başkanı Fatih Akarsu, Portx sahibi Eyüp Ulu, TASC TV’den Gökhan Doğan, çok sayıda akademisyen ve iş insanı baloya katılım sağlayanlar arasında yerlerini aldı.

Öte yandan ATKB ve New York Atatürk Okulu yönetici ve öğretmenleri de geceye katıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılını coşkuyla kutladılar.

Türk Amerikan toplumunun sevilen sanatçısı Gülşah Kahraman da gece de sahne alarak, güzel sesi ve enerjisiyle geceyi coşturan isim oldu. Misafirler Kahraman’ın uzun süre sahneden inmesini istemedi.

Yılların eskitemediği müzik grubu Yeni Türkü, en güzel şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

Tüm dünyayı danslarıyla büyüleyen Anadolu Ateşi Dans Grubu’nun 20 yıllık deneyimli dansçılarının gerçekleştirdiği zeybek ve vals gösterileri ise katılımcılar tarafından ilgi ile takip edildi.

Gecede, muhteşem Türk yemeklerinin yanı sıra alkollü ve alkolsüz limitsiz içecekler de katılımcıların beğenisine sunuldu. Baloda, Türkiye'den gelen ünlü sanatçı ve gruplar da sahne alarak seyircilerle birlikte Cumhuriyetin 100. yılını coşku ile kutladı.

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