New York'ta çalışan Türkler: Türkiye Cennet, Amerika rezillik

New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, yılbaşı gecesi New York’ta sokakların nabzını yokladı. Türk pedicap sürücüleri, ekonomik krizin Amerika Birleşik Devletleri’nde de etkisini gösterdiğini aktardı.Özlem ÖZGÜT YÖREKLİ - abdpost.com / ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri’nde yılbaşında çalışan Türk pedicap sürücüleri, ekonomik olarak zor günlerden geçildiğini belirtti.

ABDPost.Com Newyork temsilcisine konuşan pedicap sürücüleri, “Amerika rüyası diye bir şey yok. Ekonomik buhran burada da aynı” dedi.

Yaz günlerinde işlerinin çok durgun olduğunu ifade eden sürücüler, kış aylarına doğru işlerinin açıldığını belirtti.

“KIŞA DOĞRU İŞLER AÇILDI”

ABD'de 3 yıldır yaşadığını belirten pedicap sürücüsü Naim Kara, “3 yıldır buradayım. İşlerimiz yazın bayağı yavaş geçti ama Kasım ve Aralık aylarında açıldı, fena değildi. Buradan Türkiye'deki tüm arkadaşlarımın, dostlarımın yeni yıllarını kutluyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu, yeni bir yıl dilerim. Çünkü bu sene hepimiz için kötü geçti, deprem felaketi gibi sıkıntılı bir süreçten geçtik. Herkesin yeni yılını kutlarım” dedi.

“TATİL PARAMI ÇIKARIYORUM”

ABD'ye tatil için geldiğini ve tatil parasını pedicap işi yaparak çıkardığını belirten Mahmut Bey ise, “Yaklaşık 20 gündür burada bulunuyorum. Hem tatil yapıyorum hem de tatil paramı çıkarmak için bu işi yapıyorum. Bir hafta sonra tekrar Türkiye'ye dönüş yapacağım. 2023 yılı hem ülkemiz açısından hem dünya açısından çok büyük felaketler getirdi. Beraberinde özellikle Türkiye'de orman yangınları ve deprem felaketi yaşandı. Kendi şehrim olan Gaziantep'te de büyük bir deprem meydana geldi” diye konuştu.

“AMERİKAN RÜYASI DİYE BİR ŞEY YOK”

Bu arada ABD'de ekonomik krizin etkisini hissettiklerine dikkat çeken Mahmut bey, “Yani ekonomik buhran burada da aynı, Türkiye'de de aynı. Umarım 2024 yılı, 2023’ten daha güzel, daha mutlu bir yıl olur bizim için. Buradan Türkiye'deki tüm arkadaşlara selamlar olsun. Amerikan rüyası diye bir şey yok. Buraya geldiğinizde emin olun Youtube'da veya diğer sosyal platformlarda anlatılanlarla hiçbir alakası olmadığını göreceksiniz. Ülkemiz cennet kıymetini bilelim Türkiye'nin” yorumunu yaptı.