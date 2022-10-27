Musk, Twitter'ı resmen satın aldı

Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Twitter'ı resmen satın aldığını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Uzun süredir beklenen satın alım gerçekleşti.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi olan Elon Musk, Twitter’ın yeni sahibi oldu.

Elon Musk’ın Twitter satın alımının ne zaman sonuçlanacağı belirsizliğini koruyor.

https://twitter.com/elonmusk/status/1585619322239561728