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Musa Hicazi: İsrail 26 hastaneyi yerle bir etti, Filistin’in umudu Türkiye’de

DÜNYA 27.02.2024, 11:06
Musa Hicazi: İsrail 26 hastaneyi yerle bir etti, Filistin’in umudu Türkiye’de

İsrail, Gazze’de dört aydan uzun bir süredir devam ettiği soykırımda 30 binden fazla Filistinliyi öldürürken 26 hastaneyi de yerle bir etti.Rüstem PEHLİVANLAR/ Oğuzhan Osman BİLGİN/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas ile İsrail arasında başlayan savaş, işgalci İsrail güçlerinin hedef gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarla birlikte soykırıma dönüştü. 

Dünya devletlerinin caydırıcı olmayan diplomatik tavırlarından kuvvet alan İsrail’in orantısız güç kullanımı; hastane, cami, kilise, kamp ve pazaryeri baskınları, dünyanın gözleri önünde hedef gözetmeksizin yaptığı bombardımanlar dünya kamuoyundan tepki toplarken, Gazze halkını da göçe zorladı. 

Dört aydan fazla bir süredir İzzettin el-Kassam Tugayları öncülüğünde işgale direnen Filistinliler, direnişe devam edebilecekler mi? 

Filistinli Aktivist Musa Hicazi, Herkes Duysun’a konu ile ilgili yaptığı açıklamada Gazze’deki genel durumu ve bundan sonra işleyecek olan muhtemel süreci değerlendirdi. 

“SAVAŞI SABREDEN TARAF KAZANACAK”

Filistin direnişinin Gazze’de çok büyük darbeler aldığını kaydeden Musa Hicazi, “Yahudiler de büyük darbeler aldılar geçtiğimiz süreçte fakat onların ellerinde tam teçhizat var. Uçaklar, gemiler, füzeler, İHA’lar, SİHA’lar… Tam teşekküllü bir orduları var yani. Fakat bizimkilerin elinde olan silahlar malum. Birçoğu ilkel füzelerden oluşan mühimmatlar. Savaşta beşinci aya giriyoruz ve hala Gazze havadan, karadan, denizden sürekli vuruluyor. Öte yandan Amerika ve İngiltere’nin gemileri de bölgede. Bu imkansızlıklar içinde Gazze’deki direniş ne kadar devam edebilir kestirmek güç tabii fakat şöyle de bir gerçek var: Bundan beş ay önce Filistinlerin bu kadar süre direnebileceği söylense kimse buna ihtimal vermezdi. Demek ki işin görünen yüzüne bakılarak bulunulan öngörüler, Gazze’de geçerliliğini yitiriyor. Bu savaşın galibi sabreden taraf olacak. Kim daha sabırlı ise o kazanacak.” ifadelerini kullandı.

“İSRAİL NEREDE FİLİSTİNLİ BİR TOPLULUK GÖRSE ORAYA ÖLÜM YAĞDIRMAK İSTİYOR”

İsrail’in Refah’a yönelik yapacağını söylediği saldırılar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hicazi, Refah’ı İstanbul’un Bahçelievler ilçesine benzeterek şöyle konuştu: 

“Refah çok küçük bir yer. İstanbul’un Bahçelievler ilçesinden bile küçük. Bu alanda 1 milyon 200 bin kişi yaşıyor ve bunların çoğu bombardımanlar dolayısıyla buraya sığındı. Şimdi buradaki insanları da sürmek istiyorlar. İsrail, ‘Gazze’den çıkın vuracağız.’dedi. Gazzelilerin bir kısmı Refah’a geldi. Şimdi de Refah’ı vuracağını ve burayı terk etmeleri gerektiğini söylüyor. Yani Filistinliler nereye gitse peşi sıra ölüm de oraya geliyor, zulüm de oraya geliyor. İsrail nerede Filistinli bir topluluk görse oraya ölüm kusmak, ölüm yağdırmak istiyor.”

“YÜZ BİN YARALI VAR”

Musa Hicazi, Herkes Duysun’a yaptığı açıklamalarda 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan savaşın bilançosuna ait detaylar da verdi. 

Resmi verilere göre 30 bine yaklaşan ölü sayısının Gazze’nin durumuna bakıldığında gayri resmi olarak çok daha yüksek olabileceğini vurgulayan Hicazi, yaralı sayısının da yüz binin üzerinde olduğunu kaydetti. 

“26 BÜYÜK HASTANE YERLE BİR EDİLDİ”

Hastanelerin vurulması ve ekipman yetersizliği sebebiyle Gazze’de sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü belirten Musa Hicazi, “Yaralılar hastanelere gidemiyorlar çünkü İsrail, 26 büyük hastaneyi yerle bir etti. Kalan hastaneleri de vurma tehditleriyle boşalttılar.” ifadelerini kullandı.

Hicazi ayrıca Gazze’ye gönderilen insani yardımların da çok küçük bir kısmının şehre alındığını, Gazze’deki insanların açlık ve susuzluğa terk edildiğini kaydetti.

Hicazi, “İsrail, gelen yardımları içeri almaya ikna edilmeden, diğer ülkelerden gelen insani yardımlar çok bir anlam ifade etmiyor. Çünkü ne yiyecek ne içecek ne de tıbbi malzemeler içeriye alınmıyor. Hepsi sınırda bekletiliyor.” dedi.

“UMUDUMUZ TÜRKİYE’DE”

Filistinlilerin, Müslüman ülkelerin liderlerinden artık bir beklentileri olmadığının da altını çizen Musa Hicazi, Türkiye’nin Filistin meselesindeki tavrına kırgın olduklarını fakat her şeye rağmen Türkiye’den yana umutlu olduklarını ifade ederek, “Tek umudumuz Türkiye’de” dedi. 

Hicazi, “Türk halkına müsaade edilse bizzat halkın buraya gelip müdahale edeceğinden eminim fakat uzun süredir ümidimizi bağladığımız Recep Tayyip Erdoğan hadiseye çok temkinli yaklaşıyor.” şeklinde konuştu.

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