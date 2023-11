Musa Hicazi: Gazze düşerse Mescid-i Aksa düşer

Filistin ve İsrail arasında devam eden çatışmalarda can kayıpları korkutucu bir orandaartmaya devam ediyor. İsrail işgal güçlerinin Gazze üzerinde yürüttüğü etnik temizlik politikası tüm dünyanın tepkisini çekiyor. Savaşın Filistin halkı üzerindeki etkisini Kudüslü aktivist Musa Hicazi Herkes Duysun için yorumladı.Rüstem PEHLİVANLAR - Oğuzhan Osman BİLGİN - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - İsrail kuvvetleri Filistin halkı üzerine şiddet kusmaya devam ediyor. Çatışmalarda 30 günlük süre geride kaldı. Can kayıpları her geçen gün yükselmeye devam ediyor. 1 aylık süreçte hayatını kaybeden Filistinli sayısı 10 bini aştı ve bunların 4 binden fazlasını çocuk.

İsrail işgal güçleri, Filistinlileri güneye göç etmeye zorlayarak Gazze’yi tamamen işgal etmeyi hedefliyor. Filistin halkının bu işgale olan tepkisini ve şu anda yaşadığı ruh halini Kudüslü aktivist Musa Hicazi değerlendirmelerde bulundu.

“İSRAİL, FİLİSTİN HALKINI GÜNEYE SÜRÜYOR”

Savaşın tüm şiddetiyle bölgeyi esir aldığını ifade eden Musa Hicazi, “Kim nefesini daha çok tutarsa, kim daha sabırlı olursa bu savaşı o kazanacak. İsrail planladığı gibi Gazze'nin kuzeyini şiddetli saldırılara maruz bırakıyor. Bu planlı bir hareket. Çatışmalar sonrasında insanları Filistin'in güneyine doğru sürüyorlar. Son günlerde 25-30 bin arasında Filistinli güneye doğru harekete geçmek zorunda kaldı.” dedi.

“GAZZE DÜŞERSE MESCİD-İ AKSA DÜŞER”

Çatışmaların Kudüs'te de yansımalarının da olduğunu ifade eden Hicazi, “Kudüs'te her gün tutuklamalar oluyor. Olaylar burada da yoğun bir şekilde devam ediyor. Kudüs'te İsrail, Gazze'de olduğundan çok daha güçlü durumda. Sokaktaki sivilleri çevirip telefonlarını ellerinden alıyorlar. Yazdıkları mesajları kontrol edip, hangi gruplarla bağlantılı olabileceğini kontrol ediyorlar. Filistin halkı Kudüs’te de büyük bir baskı altında.” dedi.

Gazze'de bir yenilgi olması halinde bunun Kudüs tarafına yansımalarının çok çetin olacağını vurgulayan Hicazi, “Allah göstermesin, eğer Gazze'de yenilirsek bunun sonucu Mescid-i Aksa'nın bölünmesi olacak. Gazze düşerse Mescid-i Aksa düşer.” dedi.

“HASAN NASRALLAH'IN KONUŞMASINI BEKLİYORUZ”

Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın cumartesi günü yapacağı konuşmayı merakla beklediklerini ifade eden Musa Hicazi, “Hizbullah, Lübnan'daki muhalefet nedeniyle tek başına karar alamıyor. Muhalefet Hizbullah'a engel oluyor.” dedi.

“İSLAM ALEMİNİN SESSİZLİĞİ KAHREDİYOR”

Filistin'de insanları en çok üzen şeylerden birisinin Müslüman dünyasının sessizliği olduğunun altını çizen Musa Hicazi, Aliya İzzetbegoviç’in ‘Her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır.’ sözüne atıfta bulunarak şöyle konuştu:

“Eğer Müslümanların elinden birşey gelmese, yani hareket edemeyecek durumda olsalar kimse tepki göstermez. Ancak harekete geçme kabiliyetleri olmalarına rağmen tepkisiz kalmaları bizleri üzüyor. Türkiye Mavi Marmara'da olduğu gibi bu sefer ordu destekli bir yardım konvoyu gönderebilir.”

“MAHMUD ABBAS BATI'NIN CASUSUDUR”

Geçtiğimiz günlerde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna düzenlenen saldırı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Musa Hicazi, Mahmud Abbas Batı tarafından beyni yıkanmış bir casustur. Etrafında 20-25 bin kişilik bir güç var. Biden'dan, Tayyip Erdoğan'dan dahi daha iyi korunuyor Mahmud Abbas. Anneleri bile bu hareketin içerisinde olan evlatlarını reddediyorlar. Elbette içlerinde iyi insanlar da var. Mutlaka birgün uyanacaklardır.” dedi.