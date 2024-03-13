Mücevher tutkunları New York'ta buluştu

Amerika Birleşik Devletleri'nin kalbi konumundaki New York kenti, kuyumculuk sektörünün önemli bir buluşma noktası haline geldi. 10-12 Mart tarihleri arasında Manhattan'daki ünlü Javits Center'da düzenlenen kuyumcu fuarı, büyük bir ziyaretçi akınına uğradı. ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, fuarın tüm detaylarını takipçilerimiz için özenle kaydetti.

Özlem Özgüt YÖREKLİ / abdpost.com

ABD (İGFA) - Fuarda, dünya genelinden birçok kuyumcu ve mücevher markası temsil edildi. Ancak özellikle İstanbul'dan gelen katılımcılar, fuara damgasını vurdu.

Eminönü'nde uzun yıllardır atölyelerini sürdüren Tekin Shop, Hasan Tekin imzasıyla sunduğu ürünleriyle adından söz ettirdi. Müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Tekin Shop, kendi üretim tesisleri ve dünya çapında toptan satış yapıyor olmasıyla da dikkat çekti.

ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’nin haberine göre fuarda Zen Pırlanta ve Bozkurt gibi tanınmış markaların da standları bulunuyordu. Türkiye’den gelen firmalar, ürün yelpazesindeki zenginlik ve kalite ile ziyaretçilerin dikkatini çekmeyi başardı.

New York'taki kuyumcu fuarı, sektör profesyonelleri için bir buluşma noktası olmanın yanı sıra, mücevher tutkunları için de alışveriş ve keşif fırsatları sundu.