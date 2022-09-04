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MSB: Tahıl sevkiyatı sürüyor
DÜNYA 04.09.2022, 12:50
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl yüklü 12 geminin daha Ukrayna limanlarından ayrıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde sürdüğünü kaydetti.
Bakanlık, bu sabah itibariyle 12 gemi daha tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından ayrıldığını duyurdu.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1566350283092926464
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