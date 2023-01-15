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MSB: 17 milyon tonu aşkın tahıl taşındı
DÜNYA 15.01.2023, 11:38
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından bugüne kadar 643 gemi ile 17 milyon 254 bin tondan fazla tahıl taşındığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı emniyetli ve planlı şekilde sürdüğü kaydedildi.
Bugüne kadar 643 gemi Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak çıkış yaptığı ve 17 milyon 254 bin tondan fazla tahılın taşındığı kaydedilen açıklamada, 22 Temmuz 2022 tarihinde imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi Belgesi kapsamında kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1614207140125720577
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