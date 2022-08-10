Moğolistan'dan Türkiye'ye 'dostluk madalyası'

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şaban Doğan, Moğolistan ile Türkiye arasındaki dostluk ve iş birliğinin gelişmesine katkılarından dolayı "Dostluk Madalyası” ile ödüllendirildi.İZMİR (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle “Dostluk Madalyası”na layık görülen Prof. Dr. Şaban Doğan için Moğolistan Meclis binasında özel bir tören düzenlendi.

Moğolistan Meclis Başkanı Zandanshatar Gombojav’ın ev sahipliğinde yapılan törende İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 25. ve 26. Dönem Osmaniye Milletvekili ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, İKÇÜ-MUIS Ortak – Türkoloji Enstitüsü Müdürü Dr. Ankhbayar Danuu ve meclis yetkilileri de hazır bulundu.

ORHUN VADİSİ İKİ ÜLKENİN ORTAK DEĞERİ

Törende konuşan Moğolistan Meclis Başkanı Zandanshatar Gombojav, Prof. Dr. Şaban Doğan’ın Türkiye ile Moğolistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi için gösterdiği gayret ve Moğolistan’daki Türk kültür varlıklarıyla ilgili yaptığı çalışmalar sebebiyle Moğolistan Cumhurbaşkanlığınca ödüle layık görüldüğünü ifade etti.

Törende konuşan Başkan Gombojav Türk ve Moğol halklarının ortak kültürel miraslarına nemli katkılar sağlayacak araştırmalar yürüten İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’ne ve üniversite yöneticilerine çalışmaları için teşekkür etti. İki ülke tarihi açısından Orhun Vadisinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Başkan Gombojav, İKÇÜ’nün Moğolistan’daki üniversiteler ile eğitim alanında gerçekleştirdiği iş birlikleri iki ülke ilişkilerine olumlu düzeyde katkı vereceğini söyledi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’A TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Bu yıl içerisinde Türk ve Moğol bilim insanlarından oluşan çalışma ekibinin Van Aladağ bölgesinde yürüttüğü yüzey araştırmalarını heyecanla takip etiklerini ifade eden Meclis Başkanı Zandanshatar Gombojav: "Hülagü Han'ın yazlık sarayı olduğu düşünülen eser bizim tarihimiz açısından son derece kıymetli. Bu saray, Moğol İlhanlılar tarafından inşa edildiği bilinen dördüncü saray olacak. İlk fırsatta bu bölgeyi de ziyaret etmek istiyorum. Mevkidaşım TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop ile sürekli görüşüyoruz. Aslında beni birkaç kez Türkiye’ye de davet etti. Özellikle pandemi başta olmak üzere çeşitli nedenlerle bu ziyaret henüz gerçekleşemedi. Sanırım Türkiye ziyaretim için saray kalıntılarının bulunması gerekiyormuş. Hem sona eren hem de devam eden çalışmalarla iki ülke arasındaki ilişkiler daha da pekişecek, iki ülkenin dostluk ve kardeşliği daha da ileri gidecektir" diye konuştu.