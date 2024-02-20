Mısır ve İsrail arasındaki ilişki Filistin’de yaşananlardan sonra hangi noktaya gelecek?

İsrail'in Refah üzerindeki baskısı ve şiddeti her geçen gün biraz daha artıyor. Bu şiddet Filistin halkını zaruri olarak göçe itiyor. Göç baskısı altındaki Filistin halkı için ise ilk durak Mısır. Peki Filistin’de yaşananlardan sonra Mısır ve İsrail ilişkisi nereye evrilecek?

Oğuzhan Osman BİLGİN / Rüstem PEHLİVANLAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Filistin-İsrail Savaşı savaşı 4. ayını geride bıraktır. Bu süreçte on binlerce Filistinli sivil, İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti. Kısa süreli bir insani ara ve ateşkes gerçekleşmiş olsa da bölgede kalıcı bir barış uzak görünüyor.

İsrail'in saldırıları nedeniyle milyonlarca sivilin olası göçü, Mısır ve İsrail arasındaki ilişkiyi de geriyor. Bu durumun iki ülkenin ilişkilerine vereceği zararı Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. İsmail Şahin, Herkes Duysun için analiz etti.

"MISIR'IN DOĞRUDAN TAVIR ALMASI ZOR"

İsrail ve Mısır arasında yaşanan gerilim karşısında Mısır'ın İsrail'e karşı doğrudan tek başına bir aksiyon almasının zor olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İsmail Şahin, bu durumu şu ifadelerle detaylandırdı:

"Mısır ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler ve Mısır ile Batı dünyası arasındaki siyasi, ekonomik ve askeri münasebetler dikkate alındığında Mısır'ın İsrail'in politikalarına karşı güçlü bir tavır alması bir hayli zor görünüyor. Mısır, uluslararası toplum ve özellikle de ABD gibi güçlü aktörlerle ilişkilerini göz önünde bulundurmadan, uluslararası baskıları hesaba katmadan İsrail’in politikalarına karşı çok güçlü bir tavır sergilemeyebilir. Bu noktada Mısır’ın hareket tarzını hükümetten ziyade, iç politik gündemi veya kamuoyu belirleyecektir. Dolayısıyla Mısır kamuoyunun hükümete yapacağı baskının yönünü iyi takip etmek gerekiyor. Olması gereken, Mısır’ın İsrail’i durdurabilecek tedbirleri hızlıca almasıdır. Çünkü bölgesel barış ve istikrar, Mısır'ın önemli bir çıkarıdır." dedi.

"İSRAİL'İN FİLİSTİNLİLERİ ZORLA GÖÇ ETTİRMESİ İSTİKRARSIZLIĞI ARTIRABİLİR"

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistinliler için zorunlu bir göç harekatı yürütmesinin Orta Doğu'da gergin olan atmosferi daha da gerebileceğini ve istikrarsızlığı artırabileceğini ifade eden Prof. Dr. İsmail Şahin, "İsrail'in Filistin halkını zorla göç ettirmesi, bölgesel gerilimi artırabilir ve bölgede büyük bir istikrarsızlığa yol açabilir. Dolayısıyla Mısır'ın bu tür eylemlere karşı güçlü bir tepki göstermesi hem bölgesel barış ve istikrarın hem de Mısır’ın istikrar ve refahının korunmasına katkı sağlayabilir. Belki daha da önemlisi, İsrail'in Filistin halkını zorla göç ettirmeye çalışması, insan hakları ihlali ve insani değerlerin çiğnenmesidir. Mısır'ın bu tür eylemlere karşı çıkıp çıkmaması insan hakları ve Filistin davası açısından da büyük bir sınav olacaktır." ifadelerini kullandı.