Ünlü heavy metal grubu Metallica'dan deprem bölgesine 250 bin dolar bağış yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Dünyaca ünlü heavy metal grubu Metallica, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, grubun kurduğu yardım kuruluşu All Within My Hands aracılığıyla, deprem bölgesinde faaliyet gösteren Direct Relief ve World Central Kitchen'a 125'er bin dolar bağış yapıldığını açıklandı.

