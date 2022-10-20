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Mesleki eğitimde Türkiye-Hollanda arasında Ar-Ge kurulacak

DÜNYA 20.10.2022, 13:50
Mesleki eğitimde Türkiye-Hollanda arasında Ar-Ge kurulacak

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hollanda Mesleki Eğitim Kurulu (MBO Raad) Başkanı Adnan Tekin ile bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hollanda'daki temasları kapsamında Hollanda Mesleki Eğitim Kurulu (MBO Raad) Başkanı Adnan Tekin ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli'nin de hazır bulunduğu görüşmede, Türkiye ve Hollanda iş birliğinde tarım sektörü temsilcileri ile eğitim kurumlarının bir arada bulunacağı bir AR-GE merkezinin kurulması konusu ele alındı.

Bakan Özer yaptığı açıklamada, Türkiye'deki mesleki eğitimde paradigma değişikliği ile beraber sektör ve öğrencileri buluşturduklarını belirterek bu konuda sürekli yeni çalışmalar yaptıklarını söyledi. Mesleki eğitimde dünyadaki birçok ülkeden övgü aldıklarını anımsatan Bakan Özer, "Türkiye'nin eğitimde daha da iyi bir konuma gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarım alanında açacağımız AR-GE merkeziyle de yeni bir atılım gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

MBO Raad Başkanı Tekin ise mesleki eğitim konusunda Millî Eğitim Bakanlığının son dönemde attığı adımlarla oldukça önemli bir mesafe kaydettiğini söyledi. Türkiye'nin eğitimdeki ilerlemelerini yakından takip ettiklerini belirten Tekin, tarım liseleri konusundaki atılımları destekleyeceklerini ifade etti.

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