Memur-Sen Bursa'dan Gazze'de yaşananlara dikkati çekti

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi, Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda Gazze’de yaşanan katliamlara dikkat çekti.BURSA (İGFA) - Memur-Sen İl Temsilcisi, Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada; “İradesi azgın bir azınlık tarafından tutsak edilmiş dünyanın, yaşanan mezalimi durduracak bir çözüm bulamaması kelimenin en hafif anlamıyla aşağılık bir sefillik, sefil bir acizliktir. 75 yıldır, dünya barışını sağlamak için ülkelerin kabul ettiği temel haklar beyannamesi, ne yazık ki haksızlıkları önlemede yeterli olamamıştır.” dedi.

“HAKSIZLIKLARI ÖNLEMEDE YETERLİ OLAMAMIŞTIR”

Temel hak ve özgürlüklerin, bütün insanlığın üzerinde mutabık kaldığı ortak medeniyet değerleri olduğuna vurgu yapan Başkan Acar, “ İnsan ilişkilerini hak ve hukuk hassasiyetiyle düzenleyen toplum medeni bir toplumdur. Medeniyeti, insan varoluşunun zemini sayanlar, hak ve hukuka riayet etmelidir, etmek zorundadır. 75 yıldır, dünya barışını sağlamak için ülkelerin kabul ettiği temel haklar beyannamesi, ne yazık ki haksızlıkları önlemede yeterli olamamıştır. Politik ve askeri destek bulan zorbalar, katliamlara varan ihlallerini sınırsızca, sorumsuzca sürdürebilmişlerdir, sürdürüyorlar. İnsan ve medeniyet değerlerinden yana nasipsiz olan kişi, kurum ve yapılar, şahsi, siyasi veya ideolojik amaçlarına ulaşmak için baskı ve şiddete başvurmaktan çekinmezler, çekinmiyorlar.” dedi.

Gazze’de uygulanan soykırıma ilişkin konuşan Acar, ”İnsana ve haklara saygıyı ‘değer’ saymayanların ne korkunç canavarlıklara yol açtığını son olarak Gazze’de Filistinlilere uygulanan soykırımda gördük, görüyoruz. Baştan sona ölüm kampına dönüştürülen Gazze’de insanlık, insanlık değeri ve vicdanı öldürülmektedir. İsrail ve siyonistlerin öldürmeye hakları var ama başkasının, özellikle Filistinlilerin yaşamaya bile hakları yok sayılmaktadır. İradesi azgın bir azınlık tarafından tutsak edilmiş dünyanın, yaşanan mezalimi durduracak bir çözüm bulamaması kelimenin en hafif anlamıyla aşağılık bir sefillik, sefil bir acizliktir.” İfadelerini kullandı.