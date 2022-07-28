Meksika sınırını kaçak geçen Türklerin videosu

Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçak yolla Meksika sınırından geçen iki Türk, çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı.Özlem Özgüt Yörekli / ABDpost (ABD İGFA) - Son dönemde Türkiye'deki ekonominin bozulmasından ötürü Meksika üzerinden ABD'ye kaçak geçen Türklerin sayısında inanılmaz bir artış yaşandı.

Hal böyle olunca Türklere önceden vize uygulamayan Meksika yönetimi, ABD yönetiminin uyarısıyla artık Türklere vize uyguluyor. Hatta kolay kolay da vize vermiyor. Vize almayı başaran pek çok Türk, Meksika'da uçaktan indikten sonra görevliler tarafından geri gönderildiğini anlatıyor.

Şimdi de sosyal medyada iki Türkün Juvarez'de bataklıktan geçtikleri anları viral oldu.

İkili, esprili bir türkü eşliğinde paylaştıkları kısa videoda sadece sınırda koşup bataklıktan ABD sınırına geçtikleri anları paylaştı ve sınırı geçince ABD topraklarında olduklarını sevinç nidalarıyla ifade etti.

Videoda, ikilinin Amerikan polisine yakalandıkları anlar ve başka görüntüler ise yer almıyor.

https://youtu.be/qvLvKUFKxtg