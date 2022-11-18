MEB Yardımcısı Aşkar, Özbekistan'da erken çocukluk konferansında

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, Özbekistan'da düzenlenen Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi Dünya Konferansı'na katıldı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, 14-16 Kasım tarihleri arasında UNESCO tarafından Özbekistan'ın ev sahipliğinde başkent Taşkent'te düzenlenen Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi Dünya Konferansı'na Yüksek Düzeyli 1. Oturuma panelist olarak katıldı.

70 ülkeden 2 bin 500'e yakın katılımcının yer aldığı toplantının açılış konuşmaları Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavket Mirziyoyev ve UNESCO Genel Sekreteri Audrey Azoulay tarafından yapıldı.

Konferansta; katılımcı ülkeler, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gençlik kuruluşları temsilcilerinin sunumlarıyla erken çocukluk eğitimi ve bakımının geliştirilmesiyle ilgili uygulamalara, karşılaşılan zorluklara ve çözümlere yer verildi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre konferans; kapsayıcılık, kalite ve refah; erken çocukluk eğitiminde iş gücü ve bakıcılar; politika, yönetişim ve finans ile program yenilikleri olmak üzere dört temel başlık altında gerçekleşti.

Bakan Yardımcısı Aşkar, dünyada erken çocukluk eğitimi ve bakımına yönelik karşılaşılan ortak sorunlardan söz ederek son bir yılda Türkiye'de erken çocukluk eğitimine ilişkin yaşanan gelişmeleri aktardı. Çözüme yönelik uygulanan stratejileri aktaran Aşkar, konferansın bütün dünya ülkelerinin ve erken çocukluk eğitimi ve bakımı ile ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları ile gençlik kuruluşlarının politika ve uygulamalarına katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Aşkar, erken çocukluk eğitiminin, eğitimin başlangıç yıllarından itibaren eşit koşullar sağlamak ve özellikle sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin sahip oldukları dezavantajları büyümeden telafi etmek için önemli bir araç olduğunu bu nedenle birçok ülkede her öğrencinin en az bir yıl nitelikli erken çocukluk eğitimi almasının önemli olduğunu ifade etti.