Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor

Başkent Ankara, bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Beştepe'de ağırlayacak.ANKARA (İGFA) - Türkiye, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken TRT Haber, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'ye önemli bir ziyarette bulunacağını duyurdu.

Aktarılan habere göreCumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'ı 7 aylık bir aranın ardından Beştepe'de konuk edeceği bildirildi.

Erdoğan'ın Mahmud Abbas ile yapacağı görüşmede, ateşkes konusundaki son durum ve Türkiye'nin garantörlük önerisi masaya yatırılması bekleniyor.

Görüşmede, adil ve kalıcı barışın tek yolunun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkün olabileceği bir kez daha vurgulanacak. Ayrıca iki lider görüşmede, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için atılabilecek adımları da değerlendirecek.