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Madrid'deki mutabakat dünya basınında: Erdoğan zaferle dönüyor

Türkiye, kararlı duruşundan taviz vermedi, Madrid'de Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı "Üçlü Muhtıra"da somut kazanımlar elde etti. Mutabakat, dünya basınında geniş yer buldu. The Economist "Recep Tayyip Erdoğan eve zaferle dönüyor" başlığını attı.

DÜNYA 29.06.2022, 16:21
Madrid'deki mutabakat dünya basınında: Erdoğan zaferle dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalandı.

Türkiye, mutabakatla ciddi kazanımlar elde etti.

Süreci yakından takip eden dünya basını, Türkiye'nin "istediğini aldığını" yazdı.

İsrailli Haaretz, gelişmeyi "Türkiye 'istediğini aldı'. İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya kabul etmeye hazır." başlığıyla verdi.

Al Jazeera, "Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin vetoyu geri çekmesiyle NATO yolunda" derken, Le Monde, Madrid'deki mutabakatın ardından NATO Genel Sekreteri Soltenberg'in, "Tarihi bir karar" açıklamasında bulunduğunu yazdı.

New York Times ve Washington Post gazeteleri de, Madrid'deki kritik NATO zirvesi öncesi varılan mutabakata ilişkin Stoltenberg'in sözlerini aktardı. Genel Sekreterin "Son 10 yılın en büyük güvenlik krizi aşıldı." ifadesine yer verildi.

İngiliz gazetesi The Guardian, Türkiye'nin kaygılarının giderildiğini ve mutabakat sağlandığını yazdı. İmzalanan muhtırada, PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye ile tam iş birliği yapılacağının belirtildiği vurgulandı.

The Economist dergisi de, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO adaylığına yönelik blokesini kaldırdığını aktardı; "Recep Tayyip Erdoğan eve zaferle dönüyor" ifadesi kullanıldı.

İsveç basını ne dedi?

İsveç devlet televizyonu SVT, "Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek" başlığıyla duyurduğu haberde, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı vetosunu terk ediyor. Bu, İsveç'in artık NATO'ya davetli statüsü alabileceği anlamına geliyor." ifadeleri kullanıldı.

SVT'nin deneyimli siyaset yorumcusu Mats Knutson da "İsveç'in artık Türkiye'ye mühimmat ihraç etmeye hazır olduğunu beyan etmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti için açık bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.

Aftonbladet gazetesi, "İsveç ve Türkiye, NATO konusunda anlaştı" başlığını kullanırken anlaşmanın, İsveç'e NATO ittifakına davet edilen bir ülke statüsü verilebileceği anlamına geldiği vurgulandı. Anlaşmada terör örgütleri PKK, PYD, YPG ve FETÖ'nün desteklenmeyeceğine dair maddeler olduğu kaydedilen haberde, terör suçlularının iadesi için somut önlemler alınacağına dair taahhütlerin yer aldığı aktarıldı. Gazete, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin "Teröristler için bir sığınağımızın olmaması gerekir. Terörist değilseniz endişelenmenize gerek yok." ifadelerine yer verdi.

Expressen gazetesi de "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine 'evet' dedi." başlığını kullandı. Gazetede, "Salı gecesi yapılan müzakerelerin ardından Başbakan Magdalena Andersson, Türkiye'nin ablukayı kaldırdığını ve İsveç'in NATO'ya girmesine izin verdiğini doğruladı." ifadelerini kullandı. İsveç'in terör örgütlerine destek vermeyeceği vurgulanan haberde, bu konuda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile ortak çalışılacağının altı çizildi.

Kaynak Link - AA - ANADOLU AJANSI

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#madrid #NATO #Finlandiya #İsveç #üçlü mıhtıra
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