Macron ve Erdoğan görüştü

G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'dan tahıl ihracatı için çalışmayı sürdürmekte kararlı olduklarını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bali'deki G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda, Ukrayna'dan tahıl ihracatının kolaylaştırılması konusunda Fransa ve Türkiye'nin çalışmaya devam edeceğini belirtti.

BBC News'in aktardığı habere göre de Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron ve Erdoğan'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine bağlılıklarını ve "dünya gıda güvenliği konusunda Ukrayna'dan tahıl ihracatı için çalışmayı sürdürme kararlılıklarını" dile getirdikleri belirtildi.

Açıklamada ayrıca Macron'un "Rusya ve Belarus'a yönelik Avrupa'nın yaptırımlarını delme girişimlerine karşı mücadeleye yardımcı olacak şekilde Türkiye'nin teyakkuzda olmasına güvendiği" ifade edildi.

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1592530917276676096