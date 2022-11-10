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Macaristan'a Türkiye'de vize muafiyeti
DÜNYA 10.11.2022, 09:34
Macaristan vatandaşları turistik amaçlı seyahatlerinde 90 güne kadar Türkiye’de vizesiz şekilde bulunabilecek.ANKARA (İGFA) - Macaristan vatandaşları Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
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