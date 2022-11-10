Macaristan'a Türkiye'de vize muafiyeti

Macaristan vatandaşları turistik amaçlı seyahatlerinde 90 güne kadar Türkiye’de vizesiz şekilde bulunabilecek.ANKARA (İGFA) - Macaristan vatandaşları Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.