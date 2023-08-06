Long Island'ta trafik kazası: 2 Türk hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletine bağlı Long Island kentinde karşıdan karşıya geçen 2 Türk gencine yolda yarış yapan 2 araç çarptı. 2 genç olay yerinde hayatını kaybetti.Esra ÖZİSKENDER - abdpost / ABD (İGFA) - Olay gece saat 02:00 sıralarında Long Island'ın Farmingville bölgesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre geçtiğimiz aylarda Adana'dan gelerek Meksika sınırıdan Amerika Birleşik Devletleri'ne geçerek iltica eden 37 yaşındaki Battal Koç ve 27 yaşındaki Ekrem Polat Farmingville'de yolun karşısına geçmek istedi.

7 Eleven'dan kahve alan 2 genç karşıdan karşıya geçerken yarış halindeki 2 araç çarparak kaçtı. Gençler olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerine 911 ekipleri sevkedildi.

911 ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan gençler bölgedeki hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gençlerin Türkiye'ye gönderilmesi için yardım bekleyen Ümit Kocakaya, hız sınırının 35 olduğu yerde 100'den fazla hız yaptığını dile getirerek "Bu gençler bir umutla buraya geldi. Ama feci bir kaza sonucu hayatlarını kaybettiler. Arkadaşlarımızı Adana'ya göndermek için yardım bekliyoruz" dedi.

https://youtu.be/lzx8nv6s454