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Libya Başbakanı'nı Vahdettin Köşkü'nde ağırladı
DÜNYA 20.10.2023, 18:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde yoğun bir şekilde İsrail ile Filistin arasındaki süreci yakından takip ediyor.
Bu kapsamda çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştiren ve görüşmelere devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Vahdettin Köşkü'nde Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.
İletişim Başkanlğı'ndan aktarılan görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılar, Türkiye-Libya ilişkileri ve Doğu Akdeniz konularının ana gündem maddeleri olarak görüşüldü.
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