Lefkoşa Büyükelçisi'nden GÜNSEL'e ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, beraberindeki müsteşar ve müşavirlerden oluşan Büyükelçilik heyeti ile GÜNSEL’i ziyaret ederek seri üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.KKTC (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, beraberindeki müsteşar ve müşavirlerden oluşan Büyükelçilik heyeti ile KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’in Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki merkezini ziyaret ederek seri üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in karşıladığı Büyükelçilik heyeti, bilgilendirme toplantısından önce GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü de gerçekleştirdi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Büyükelçilik heyetine yaptığı kapsamlı sunumla GÜNSEL’de yapılan çalışmalar, seri üretim hazırlıkları, gelecek projeksiyonları ve GÜNSEL’in ülke ekonomisine yapacağı katkılarla ilgili bilgi verdi.

Bilgilendirme toplantısından sonra Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, geleceğini bu ülkede tasarlayan insanlar ve gençler yetiştirilmesi KKTC’nin geleceği açısından son derece önemli olduğunu kaydetti. Büyükelçi Başçeri, “Geleceğini bu ülkede tasarlayan insanlar ve gençler yetiştirilmesi KKTC’nin geleceği açısından son derece önemli” diyerek, “Bunu hayata geçirmek ise ancak GÜNSEL gibi projelerle ve böyle tesislerle mümkün olabilir” dedi.

GÜNSEL’in, Kıbrıs Türklerinin varoluş ve Türkiye’ye yakışma çabalarıyla gelişen bir proje olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Türkiyemiz attığı adımlarla büyümeye ve pek çok alanda çağ atlamaya devam ediyor. GÜNSEL başta olmak üzere Yakın Doğu Ailesi olarak attığımız pek çok adım da Türkiyemizin aldığı mesafeye ayak uydurabilme ve ana vatanımıza yakışma çabamızın bir sonucudur” değerlendirmesini yaptı.