Kuzey Makendoya'da Bursa Osmangazi'den geleneksel toplu sünnet

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin Bursa Kırçovalılar Derneği işbirliğinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Kırçova kentinde düzenlediği geleneksel sünnet şöleninde bu yıl 44 çocuk dualar eşliğinde sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attı.BURSA (İGFA) - Bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen toplu sünnet şölenine; Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, Osmangazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Orhan Mollasalih, Bursa Kırçovalılar Dernek Başkanı Sedat Topaloğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Kırçova Halveti Hayati Çullu Baba Tekke Camii Külliyesi’nde düzenlenen sünnet şöleninde Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu.

Çullu Baba Camii öğrencilerinden oluşan koronun seslendirdiği ilahilerden sonra konuşma yapan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, pandemi nedeniyle son 2 yıldır gerçekleştirilemeyen sünnet şölenini yeniden düzenlemenin mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Bursa Kırçovalılar Derneği Başkanı Sedat Topaloğlu, Kırçova’daki sünnet şölenini dördüncü kez düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

Sünnet şöleninde konuşan Kırçova Halveti Hayati Çullu Baba Tekke Camii İmam Hatibi Reşhat Bülbül, her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleniyle, bu yıl 44 çocuğun daha sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attığını belirterek, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Bursa Kırçovalılar Darnak Başkanı Sedat Topaloğlu’na teşekkür etti. Sünnet şöleninde sünnet olan çocuklara ve ailelerine çeşitli hediyeler verildi.