Kütahya'ya Özbekistan'dan yeni kardeş

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Özbekistan’ın Fergana ilinin Riştan ilçesiyle Kütahya’yı kardeş şehir yapan protokolü imzaladı.KÜTAHYA (İGFA) - Ulusal ve uluslararası platformlarda şehrimizin ve ülkemizin adını başarıyla duyurmaya devam eden Kütahya Belediyesi, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, Etüd Proje Müdürü Mehmet Zenci, Kütahya’nın çini sanatçıları Ali Kaya, Mustafa Dumanlar ve Yıldız Söğüt ile birlikte Özbekistan’da düzenlenen ve dünyanın çeşitli ülkelerinin de katıldığı Riştan Seramikçiler Forumu’nda yer aldı.

Forum süresince çini ve seramik başta olmak üzere şehrimizi tanıtan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve sanatçılar, 22 farklı ülkeden gelen sanatçıların açtığı stantları da gezerek bilgi edindiler.

Riştan Seramikçiler Forumu kapsamında Riştan ile Kütahya arasında kardeş şehir protokolü imzalanarak hem ekonomik hem de kültürel açıdan ata topraklarıyla köprüler kuruldu.

İmzalanan kardeş şehir protokolüyle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Riştan Belediyemizin çok kıymetli başkanı, değerli heyeti ve Riştanlı kardeşlerim, öncelikle Türkiye’den Özbekistan’a, Kütahya’dan da Riştan’a tüm hemşehrilerimizin saygılarını, sevgilerini ve selamlarını iletiyorum. Her iki şehrimizin için de tarihi bir gün çünkü bugün resmen kardeş şehir oluyoruz. Atacağımız imzalar şehirlerimize ve ülkelerimize hayırlar getirsin. Bu tür ilişkiler hem kültürel hem sosyal hem de ticari ve ekonomik açıdan iki şehrin insanlarını buluşturacak önemli ilişkilerdir. İnşallah sizler Kütahya’nın bizler de Riştan’ın elçileri olacağız. Bu ilişkilerin kurulmasında emeği geçen Etüd Proje Müdürümüz Mehmet Zenci’ye ve ekibine, sevgili eşime teşekkür ediyorum. Birlikteliğimizin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederek sizlere bir kez daha ev sahipliğiniz için, nezaketiniz için şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.