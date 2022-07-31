Kütahya'ya Makedonya kardeşliği

Kütahya Belediyesi ile Makedonya’nın Gostivar şehri arasında kardeş şehir anlaşması yapılarak protokoller imzalandı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'ya Makedonya'dan yeni kardeş geldi.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Makedonya'nın Gostivar şehri arasındaki kardeş şehri protokolünde kendilerine ev sahipliği yapan şehir yetkililerine teşekkür etti.

Ata Yadigarı ecdat topraklarında o kültürün yaşatılması Kütahya ile Gostivar arasında ki birçok kültürel anlaşmanın uygulamaya konulması açısından güzel bir görüşme olduğunu belirten Başkan Işık, "Bizler de onları davet ettik. Önümüzdeki yıllarda karşılıklı çok güzel projeleri yürürlüğe koyacağız. Allah nasip ederse Kütahya’mızın adını yaşatacak, Ata Yadigâr’ı toplarda ülkemizin tanıtımını yapacak, güzel bir eser de oraya kazandıracağız” diye konuştu.