Kurtulmuş: Filistin milletimizin bir parçasıdır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail-Filistin çatışmasında bugün gelinen noktada söylenecek hiçbir sözün kalmadığını ve Gazze’deki katliamların kötülüğün zirvesi olduğunu belirtti.ORDU (İGFA) -TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ordu Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, yeni akademik yılın hayırlı ve verimli olmasını temenni etti, rektörlük görevine başlayan Prof. Dr. Orhan Baş’a da başarılar diledi.

Türkiye için önemli bir dönemden geçildiğini hatırlatan Kurtulmuş, içinde bulunulan dönemde günlerin, saatlerin, hatta dakikaların bile önemli olduğunu vurguladı.

29 Ekim ile “sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye yüzyılı” olarak tanımlanan Cumhuriyetin ikinci asrının kapılarının sonuna kadar açıldığını dile getiren Kurtulmuş, “İnşallah bu dönemde Türkiye, hem geçtiğimiz ilk asrımızdaki tecrübelerimizden istifade ederek hem de bugün sahip olduğumuz imkan ve fırsatları milletimizin hayrına sonuçlandırarak yolumuzu çok daha güçlü bir şekilde almamız mümkün olur. Onun için Türkiye Yüzyılı için herkesin bulunduğu yerde, zamanda, mevkide işlerini en iyi şekilde yapması, sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmesi gerekiyor. Kim olursak olalım, nerede faaliyet yapıyor olursak olalım yapacağımız işlerin en iyisini birlik ve beraberlik içerisinde ortak milli hedeflere yönelerek gerçekleştirmek zorundayız.” diye konuştu.

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyanın, büyük çatışmaların ve gerilimlerin merkezi haline geldiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Balkanlardaki gerilimler, Karadeniz’de Rusya-Ukrayna arasında çatışma, Kafkaslardaki gerilimler, çatışmalar, Orta Doğu’daki bu yaşamakta olduğumuz ve öyle görünüyor ki bir müddet daha yaşamaya devam edeceğimiz bu büyük sıkıntılar bu büyük gerilimler. Bir tarafta vekalet savaşının unsurları olarak kullanılan terör örgütleri üzerinden Orta Doğu coğrafyasını dizayn etmeye çalışanlar, diğer taraftan bu işi bir adım öteye götürerek ‘vekil devletler’ üzerinden bölgeye dizayn etmeye çalışanlar Orta Doğu’yu da yaşadığımız bu geniş coğrafyayı da fevkalade tehlikeli, fevkalade riskli bir alan haline getirmişlerdir. Biz bu üç temel nedenden dolayı bizim çok daha dikkatli, çok daha hazırlıklı, çok daha birikimli olarak yolumuza devam etmemiz lazım" diye konuştu.

Türkiye’nin her alanda başarılı olmasının şart olduğunu söyleyen Kurtulmuş, tam manasıyla bir seferlik ruhuyla hareket ederek ilimde çok daha ileriye doğru gidileceğini belirtti.

Türkiye’nin bölgesinde bu kadar sözü dinlenen itibarlı bir ülke haline gelmesinin önemli nedenlerden birisinin de sanayide elde ettiği başarı ve milli savunma sanayiinde devrim mahiyetindeki atılımlar olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Eğer Türkiye, bu atılımlarını sürdürerek devam ettirebilirse, ki öyle olacaktır, Allah'ın izniyle hiç şüphemiz yoktur ki önümüzdeki yüzyıl, Türkiye'nin sözü çok daha güçlü olacak ve dünyaya yön vermeye, yol göstermeye devam edecek ve sonuç elde edecektir.” dedi.

"FİLİSTİN, TARİHİMİZİN, MİLLETİMİZİN BİR PARÇASIDIR”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail-Filistin çatışmasında bugün gelinen noktada söylenecek hiçbir sözün kalmadığını ve Gazze’deki katliamların kötülüğün zirvesi olduğunu belirtti.

Osmanlı Devleti’nin Filistin’de 4 asır boyunca hükümran olduğunu ve Milli Kurtuluş Mücadelesi’nin Filistinlilerle verildiğini anlatan Kurtulmuş, “Bugün bazıları Gazze'yi uzakta bir tiyatronun parçası olarak görebilirler ama Gazze, Filistin bizim için tarihimizin, milletimizin, geleneğimizin, geçmişinizin bir parçasıdır. İnşallah Gazze, kıyamete kadar da Gazzelilerin toprağı olarak kalmaya devam edecektir.” değerlendirmesinde bulundu.