Son Dakika

Kurtulmuş: Filistin milletimizin bir parçasıdır

DÜNYA 07.11.2023, 18:02
Kurtulmuş: Filistin milletimizin bir parçasıdır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail-Filistin çatışmasında bugün gelinen noktada söylenecek hiçbir sözün kalmadığını ve Gazze’deki katliamların kötülüğün zirvesi olduğunu belirtti.ORDU (İGFA) -TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ordu Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, yeni akademik yılın hayırlı ve verimli olmasını temenni etti, rektörlük görevine başlayan Prof. Dr. Orhan Baş’a da başarılar diledi.

Türkiye için önemli bir dönemden geçildiğini hatırlatan Kurtulmuş, içinde bulunulan dönemde günlerin, saatlerin, hatta dakikaların bile önemli olduğunu vurguladı.

29 Ekim ile “sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye yüzyılı” olarak tanımlanan Cumhuriyetin ikinci asrının kapılarının sonuna kadar açıldığını dile getiren Kurtulmuş, “İnşallah bu dönemde Türkiye, hem geçtiğimiz ilk asrımızdaki tecrübelerimizden istifade ederek hem de bugün sahip olduğumuz imkan ve fırsatları milletimizin hayrına sonuçlandırarak yolumuzu çok daha güçlü bir şekilde almamız mümkün olur. Onun için Türkiye Yüzyılı için herkesin bulunduğu yerde, zamanda, mevkide işlerini en iyi şekilde yapması, sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmesi gerekiyor. Kim olursak olalım, nerede faaliyet yapıyor olursak olalım yapacağımız işlerin en iyisini birlik ve beraberlik içerisinde ortak milli hedeflere yönelerek gerçekleştirmek zorundayız.” diye konuştu.

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyanın, büyük çatışmaların ve gerilimlerin merkezi haline geldiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Balkanlardaki gerilimler, Karadeniz’de Rusya-Ukrayna arasında çatışma, Kafkaslardaki gerilimler, çatışmalar, Orta Doğu’daki bu yaşamakta olduğumuz ve öyle görünüyor ki bir müddet daha yaşamaya devam edeceğimiz bu büyük sıkıntılar bu büyük gerilimler. Bir tarafta vekalet savaşının unsurları olarak kullanılan terör örgütleri üzerinden Orta Doğu coğrafyasını dizayn etmeye çalışanlar, diğer taraftan bu işi bir adım öteye götürerek ‘vekil devletler’ üzerinden bölgeye dizayn etmeye çalışanlar Orta Doğu’yu da yaşadığımız bu geniş coğrafyayı da fevkalade tehlikeli, fevkalade riskli bir alan haline getirmişlerdir. Biz bu üç temel nedenden dolayı bizim çok daha dikkatli, çok daha hazırlıklı, çok daha birikimli olarak yolumuza devam etmemiz lazım" diye konuştu.

Türkiye’nin her alanda başarılı olmasının şart olduğunu söyleyen Kurtulmuş, tam manasıyla bir seferlik ruhuyla hareket ederek ilimde çok daha ileriye doğru gidileceğini belirtti.

Türkiye’nin bölgesinde bu kadar sözü dinlenen itibarlı bir ülke haline gelmesinin önemli nedenlerden birisinin de sanayide elde ettiği başarı ve milli savunma sanayiinde devrim mahiyetindeki atılımlar olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Eğer Türkiye, bu atılımlarını sürdürerek devam ettirebilirse, ki öyle olacaktır, Allah'ın izniyle hiç şüphemiz yoktur ki önümüzdeki yüzyıl, Türkiye'nin sözü çok daha güçlü olacak ve dünyaya yön vermeye, yol göstermeye devam edecek ve sonuç elde edecektir.” dedi.

"FİLİSTİN, TARİHİMİZİN, MİLLETİMİZİN BİR PARÇASIDIR”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail-Filistin çatışmasında bugün gelinen noktada söylenecek hiçbir sözün kalmadığını ve Gazze’deki katliamların kötülüğün zirvesi olduğunu belirtti.

Osmanlı Devleti’nin Filistin’de 4 asır boyunca hükümran olduğunu ve Milli Kurtuluş Mücadelesi’nin Filistinlilerle verildiğini anlatan Kurtulmuş, “Bugün bazıları Gazze'yi uzakta bir tiyatronun parçası olarak görebilirler ama Gazze, Filistin bizim için tarihimizin, milletimizin, geleneğimizin, geçmişinizin bir parçasıdır. İnşallah Gazze, kıyamete kadar da Gazzelilerin toprağı olarak kalmaya devam edecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 31
2. Fenerbahçe 11 30
3. A.Demirspor 11 21
4. Trabzonspor 11 19
5. Beşiktaş 11 19
6. Kayserispor 11 19
7. Kasımpasa 11 18
8. Antalyaspor 11 15
9. Hatayspor 11 14
10. Sivasspor 11 14
11. Rizespor 11 14
12. Ankaragücü 11 13
13. Gaziantep FK 11 12
14. Karagümrük 11 11
15. Alanyaspor 11 10
16. Konyaspor 11 10
17. Pendikspor 11 10
18. Başakşehir 11 9
19. Samsunspor 10 5
20. İstanbulspor 10 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 27
2. Kocaelispor 11 23
3. Bandırmaspor 11 22
4. Bodrumspor 11 20
5. Göztepe 11 20
6. Gençlerbirliği 11 19
7. Keçiörengücü 11 17
8. Sakaryaspor 11 16
9. Manisa FK 11 14
10. Ahlatçı Çorum FK 11 14
11. Erzurumspor 11 13
12. Boluspor 11 13
13. Adanaspor 11 12
14. Şanlıurfaspor 11 11
15. Giresunspor 11 9
16. Ümraniye 11 9
17. Tuzlaspor 11 8
18. Altay 11 5
Takımlar O P
1. M.City 11 27
2. Tottenham 11 26
3. Liverpool 11 24
4. Arsenal 11 24
5. Aston Villa 11 22
6. Newcastle 11 20
7. Brighton 11 18
8. M. United 11 18
9. Brentford 11 16
10. Chelsea 11 15
11. Crystal Palace 11 15
12. West Ham United 11 14
13. Nottingham Forest 11 13
14. Wolves 11 12
15. Fulham 11 12
16. Everton 11 11
17. Luton Town 11 6
18. Bournemouth 11 6
19. Burnley 11 4
20. Sheffield United 11 4
Takımlar O P
1. Girona 12 31
2. Real Madrid 12 29
3. Barcelona 12 27
4. Atletico Madrid 11 25
5. Athletic Bilbao 12 21
6. Real Betis 12 20
7. Real Sociedad 12 19
8. Valencia 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Las Palmas 12 17
11. Getafe 12 15
12. Osasuna 12 13
13. Villarreal 12 12
14. Deportivo Alaves 12 12
15. Sevilla 11 11
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 12 7
19. Granada 12 6
20. Almeria 12 3