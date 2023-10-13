Kurtulmuş dünyaya mesajını P20'den verdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Bugün Müslümanların, cuma namazı kılarken Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları da bir kez daha şiddetle kınadığımızı ifade etmek isterim. 56 yıldır devam eden işgal, yasa dışı yerleşimcilerin mülk gaspları ve kutsal mekanlara yönelik saldırılar asla kabul edilemez." dedi.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Yashobhoomi Hindistan Uluslararası Konferans ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nin (P20) ikinci oturumuna katıldı.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, "Sürdürülebilir Enerji Dönüşümü: Yeşil Geleceğe geçiş kapısı" başlıklı oturumdaki konuşmasında, dünyanın, jeopolitik risklere, siyasi ihtilaflara, askeri çatışmalara, sosyal, diplomatik ve ekonomik sorunlara eklenen, aynı zamanda varoluşsal bir krizle de karşı karşıya olduğunu söyledi.

Dünyayı yakından tehdit eden üçlü bir krizle karşı karşıya olunduğunu dile getiren Kurtulmuş, bunların iklim değişikliği, çevre kirliliği ve biyoçeşitliliğin kaybı olduğunu aktardı.

“SİVİLLER ARASINDA BİR AYRIM VE SEÇİCİLİĞİ DE ASLA KABUL ETMİYORUZ”

Enerji arzı, güvenliği ve çeşitlenmesi gibi konuları konuşulurken elektriği kesilen, her türlü enerji kaynağına erişimi engellenen, tam bir kuşatma altında günlerdir bombardıman altında tutulan Gazze halkının dramına da değinmeden geçemeyeceğini ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sivillere karşı yapılan her türlü saldırıyı pek tabii ki kınıyoruz. En açık bir şekilde kınıyoruz. Ancak siviller arasında bir ayrım ve seçiciliği de asla kabul etmiyoruz. Siviller arasında bir hiyerarşi yaratılmasını reddederiz. Bu, ırkçılığın ve ayrımcılığın yeni bir tezahürüdür. Nüfusunun kahir ekseriyetinin sivillerden, yarısı çocuk ve gençlerden oluşan bir yerleşimi hedef gözetmeksizin ağır silahlarla bombardımana tabi tutmak herhalde uluslararası hukukun ağır ve açık bir ihlalidir. Bu saldırıların bir an evvel durdurulması, sivil kayıpların önlenmesi herkesin itidal ve aklı selim ile hareket etmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Bu ateşin söndürülmesi amacıyla barış arayışlarına katkı vermeyi de hazır olduğumuzu ilan ediyoruz.

Sorunun arka planında on yıllardır süren hukuksuz işgal ve buna bağlı politikaların yattığını da bir kere daha teyit ediyoruz. Yurtları, hayatları, gelecek umutları elinden alınan Filistin halkının kutsal mekanları da payimal edilmiştir, onlar da baskı altında tutulmuştur.

Bugün Müslümanların, cuma namazı kılarken Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları da bir kez daha şiddetle kınadığımızı ifade etmek isterim. 56 yıldır devam eden işgal, yasa dışı yerleşimcilerin mülk gaspları ve kutsal mekanlara yönelik saldırılar asla kabul edilemez."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail ve Filistin arasında kalıcı ve adil bir barış için 3 konuda adım atılmasının şart olduğunu vurgulayarak, "Bunlardan birisinin, 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin egemen bir şekilde ve toprak bütünlüğü sağlanmış olarak kurulması. İkincisi, yasa dışı yerleşimcilerin yerleştikleri yasa dışı alanları terk etmeleri ve bu anlanmada da İsrail'in Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin kutsal mekanlarına karşı saldırıları durdurmalarıdır.”