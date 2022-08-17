Külliye’de 'Devlet Nişanı' töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı, Sultan Abdullah Şah tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya En Yüksek Ulusal Taç Nişanı tevcih edildiANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'a, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Devlet Nişanı tevcih edildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İki ülkenin millî marşlarının okunmasının ardından Devlet Nişanı tevcihinin gerekçesi duyuruldu.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın öz geçmişinin okunmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah sahneye davet edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih etti.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya En Yüksek Ulusal Taç Nişanı takdim etti.