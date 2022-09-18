Kraliçe'nin cenazesi için görülmemiş güvenlik hazırlığı

Kraliçe 2. Elizabeth'in 19 Eylül Pazartesi günü yapılacak cenaze merasimi öncesinde Londra'da şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş bir güvenlik hazırlığı yapılıyor.Pazartesi günkü törene kadar Kraliçe'nin cenazesini ziyaret etmek isteyen binlerce kişi ise başkent sokaklarında kilometrelerce uzayan kuyruklar oluşturmaya ve saatlerce beklemeye devam ediyor.

BBC News'ten Daniel Sandford'un aktardığı habere göre cenaze töreni öncesindeki gün ve saatlerde ise dünyanın dört bir yanından aralarında Japonya İmparatoru, krallar ve kraliçeler, ABD Başkanı ve onlarca ülkenin devlet başkanlarının Londra'ya akması bekleniyor.

Liderler daha sonra hep birlikte normal olarak böylesi dev bir cenaze töreninin gerektireceği türden bir sabit güvenlik alanı bulunmayan Westminster Kilisesi'ne gidecekler.

Bütün bunlar dünyanın dört bir yanında yüzlerce milyon insan tarafından televizyon ekranlarından izlenecek ve bu da cenaze törenini, mesaj vermek isteyecek uluslararası radikal gruplar açısından çok cazip hale getiriyor.

İşte bu yüzden Londra'da eşi benzeri görülmemiş bir güvenlik hazırlığı sürdürülüyor.

Ülkenin istihbarat örgütleri MI5 ve GCHQ, polisin terörle mücadele şubesi ile işbirliği içinde çalışıyor, Londra Emniyet Müdürlüğü'ne İngiltere'nin dört bir yanından takviye güçler geliyor, askeri personel ve sivil görevliler dirlik ve düzeni koruma planında üzerlerine düşen rollere hazırlanıyor.

Bu arada geçtiğimiz hafta içinde çeşitli geçit töreni ve merasimler sırasında kraliyeti protesto edenlere polisin sert müdahalesinin yarattığı tepkiler sonrasında, teşkilata bir iç tebliğ yayımlandı.

PAZARTESİ SABAHINA KADAR ZİYARET KUYRUĞU

Şu an güvenlik açısından en zayıf nokta Kraliçe 2. Elizabeth'e bir ziyaretle veda etmek isteyen binlerce kişinin oluşturduğu ve Londra sokaklarında yılan gibi kıvrıla kıvrıla uzayan kuyruk.

Bu kuyruk Pazartesi sabah erken saatlere kadar gece ve gündüz devam edecek.