Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi İskoçya yolunda

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi bu sabah yerel saatle 10.00 civarında, Türkiye saati ile 12.00 Balmoral Şatosu'ndan İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a götürülmek üzere yola çıktı.ANKARA (İGFA) - Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi ile ilgili BBC News'in aktardığı habere göre yaklaşık 280 kilometrelik bir güzergah izlenerek Kraliçe'nin sevdiği ve yaşamında sembolik önem taşıyan bazı yerler uğrak noktası olacak.

Edinburgh'a varıldığında Kraliçe'nin tabutu, kraliyet ailesinin resmi ikametgahlarından biri olan Hollyroodhouse Sarayı'nda Salı gününe kadar katafalka konacak.

Salı günü ise Kraliçe'nin cenazesi kızı Prenses Anne'in refakatinde uçakla Londra'ya hareket edecek. Cenaze töreni 19 Eylül Pazartesi günü yapılacak.

Hatırlanacağı gibi, 70 yıl tahtta kalan Kraliçe 2. Elizabeth perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Şatosu'nda hayatını kaybetmişti.

Kral 3. Charles bugün Londra'daki Buckingham Sarayı'nda önce İngiliz Milletler Topluluğu genel sekreterini, ardından devlet başkanı olarak anıldığı ülkelerin temsilcilerini kabul edecek.