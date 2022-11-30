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Komşuda deprem!
DÜNYA 30.11.2022, 00:22
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ANKARA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 23.06 sıralarında merkez üssü Yunanistan'ın başkenti Atina'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yaklaşık 42 kilometre kuzeydoğusunda 4.6 büyüklüğünde yaşanan deprem, 5,71 kilometre derinliğinde kaydedildi.
https://twitter.com/DepremDairesi/status/1597685956995387399
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