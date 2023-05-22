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Komşu ülke sandık başına gitti... Yunanistan’da seçim sonuçları

DÜNYA 22.05.2023, 09:37
Komşu ülke sandık başına gitti... Yunanistan’da seçim sonuçları

Yunanistan’da 21 Mayıs 2023 Milletvekili seçim sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Başbakan Mitsotakis başkanlığındaki Yeni Demokrasi Partisi yarışı açık ara önde götürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Komşu ülke Yunanistan genelindeki seçimlerde Başbakan Mitsotakis başkanlığındaki Yeni Demokrasi Partisi yarışı açık ara önde götürüyor.

Ülke genelinde partilerin aldığı oylar aşağıdaki şöyle:

Açılan sandık: % 85,35

YDP: % 40,80 (145 Milletvekili)

SİRİZA: % 20,06 (71 Milletvekili)

PASOK: % 11,65 (42 Milletvekili)

KKE: % 7,16 (26 Milletvekili)

Yunan Çözümü: % 4,47 (16 Milletvekili)

Diğer Partiler: 15,86

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Takımlar O P
1. Galatasaray 33 79
2. Fenerbahçe 33 74
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 33 63
5. Başakşehir 33 53
6. Konyaspor 33 49
7. Kayserispor 33 49
8. Trabzonspor 32 48
9. Karagümrük 32 44
10. Alanyaspor 34 41
11. Kasımpaşa 33 40
12. Ankaragücü 33 39
13. Antalyaspor 33 38
14. Sivasspor 34 37
15. İstanbulspor 33 35
16. Giresunspor 33 34
17. Ümraniye 33 27
18. Gaziantep FK 33 25
19. Hatayspor 33 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 36 88
2. Arsenal 37 81
3. Newcastle 36 69
4. M. United 36 69
5. Liverpool 37 66
6. Brighton 36 61
7. Aston Villa 37 58
8. Tottenham 37 57
9. Brentford 37 56
10. Fulham 37 52
11. Crystal Palace 37 44
12. Chelsea 36 43
13. Wolves 37 41
14. West Ham United 37 40
15. Bournemouth 37 39
16. Nottingham Forest 37 37
17. Everton 37 33
18. Leeds United 37 31
19. Leicester City 36 30
20. Southampton 37 24
Takımlar O P
1. Barcelona 35 85
2. Atletico Madrid 35 72
3. Real Madrid 35 71
4. Real Sociedad 35 65
5. Villarreal 35 60
6. Real Betis 35 56
7. Athletic Bilbao 35 50
8. Girona 35 48
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10. Osasuna 35 47
11. Rayo Vallecano 35 46
12. Mallorca 35 44
13. Valencia 35 40
14. Almeria 35 39
15. Celta Vigo 35 39
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19. Espanyol 35 34
20. Elche 35 20