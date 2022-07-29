Kocaeli İzmit'ten kardeş şehre destek sözü

Bulgaristan'da Mestanlı Belediyesi'nin Naim Süleymanoğlu’nun anısını yaşatacak projesine Kocaei İzmit Belediyesi'nden destek sözü geldi.KOCAELİ (İGFA)- İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kardeş şehir Mestanlı Belediyesi tarafından yapılacak Naim Süleymanoğlu’nun evinin restorasyon projesine destek verebileceğini söyledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 14 Balkan derneği ile birlikte Bulgaristan’da gerçekleştirdikleri gezi kapsamında Mestanlı’ya yaptığı ziyarette Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım ile birlikte iki kardeş şehir arasındaki işbirliklerini arttırmaya yönelik olarak projelerine destek olacaklarının sözünü verdi.

Mestanlı Belediyesi'ni, milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun doğup büyüdüğü evinin restorasyon projesinin konuşulduğu ziyarette Başkan Hürriyet, projeye İzmit Belediyesi olarak destek olacaklarının belirtti.

Başkan Hürriyet, kardeş şehir olarak bu projede yer almak ve Naim Süleymanoğlu’nun anısını yaşatacak olmaktan büyük mutluluk ve onur duyacaklarını kaydetti.