Kocaeli İzmit'in Makedonya turu sürüyor

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve kentimizde faaliyet gösteren Balkan dernekleri Makedonya ziyaretleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök’ü ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve kentimizde faaliyet gösteren 14 Balkan Derneği Balkan turuna Makedonya’da devam ediyor.

Makedonya ziyaretleri çerçevesinde Başkan Hürriyet Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök’ü ziyaret etti. Başkan Hürriyet’e Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur birim müdürleri ve balkan dernekleri yöneticileri eşlik etti.

Ata topraklarında olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Hürriyet, Büyükelçi Sekizkök’e İzmitlilerin selamını iletti. Büyükelçi Sekizkök nazik ziyaretlerinden ötürü Başkan Hürriyet ve beraberindeki heyete teşekkür etti.