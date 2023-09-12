KKTC’nin Türk Dünyası entegrasyonundaki Rolü konuşuldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Türk Dünyası Entegrasyonu içindeki yerinin ve öneminin ele alındığı bir panele katıldı. Yılmaz, bu panele ev sahipliği yapan Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) öncülük eden isimlere ve katkı sağlayanlara teşekkürlerini iletti.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin Türk Dünyası entegrasyonu içindeki rolünü konuştu.

Yılmaz, konuşmasında Türk Devletleri Teşkilatı’nın, ortak dil, kültür ve dayanışma temelleri üzerine inşa edilen, bölgesel ve uluslararası iş birliğinin güçlü bir teşkilatı olduğunu vurguladı. Türk devletlerinin entegrasyonunun, ortak bir vizyon doğrultusunda hayata geçirilen projelerle sadece ülkelerinde değil, aynı zamanda bölgesel barış, kalkınma ve istikrarın sağlanmasına da önemli katkılar sunacağını belirtti.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak katılmasının, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan KKTC’nin entegrasyon içindeki yeri ve önemini daha da güçlendirdiğine dikkat çekti. Yılmaz, KKTC’nin jeostratejik ve jeopolitik konumu, kültürel değerleri, iklimi ve adada edinilen deneyimleri sayesinde teşkilata ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal alanlarda önemli katkılar sağlayacağını ve KKTC’nin uluslararası arenada daha fazla duyurulma imkanını artıracağını ifade etti.

Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine mensup iş dünyası temsilcilerini KKTC’yi ziyaret etmeye ve buradaki yatırım potansiyelini keşfetmeye davet eden Yılmaz, gönül bağlarının daha da güçlendirilmesi için Akdeniz’e atılan bir ilmek çağrısında bulundu.