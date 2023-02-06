KKTC'den 10 kişilik tıbbi destek Türkiye için yola çıktı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde arama-kurtarma ve tıbbi yardım çalışmalarına destek vermek üzere Yakın Doğu Oluşum Hastaneleri’nden doktor ve acil tıp uzmanlarından oluşan 10 kişilik ekip deprem bölgesine ulaşmak üzere yola çıktı.KKTC (İGFA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Türkiye’deki deprem bölgelerine destek vermek üzere yola çıkan ekip, Adana’ya ulaştıktan sonra Türkiye’de ihtiyaç duyulan bölgelere sevk edilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye’de meydana gelen deprem sonrasında, depremzedeler için kan bağışı ve kışlık kıyafet yardımı kampanyası da başlattı.

Başlatılan kampanyada ilk kan bağışını Dr. Suat İrfan Günsel yaparken, “Çok geçmiş olsun Türkiyem! Kanımızla, canımızla yanınızdayız” dedi.

Kampanyaya katkıda bulunmak isteyenler, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nde kan bağışında bulunmak için büyük bir yoğunluk oluşturdu.

Üniversitenin kan bağış kampanyasının yanı sıra başlattığı kışlık kıyafet ve battaniye yardımı kampanyası ile de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde toplanan kıyafet ve battaniye yardımlarını da ivedikle afet bölgesine iletilecek.