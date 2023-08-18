KKTC'de Türk Barış Kuvvetleri'nden Cumhurbaşkanı Tatart'a ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç’ı kabul etti.KKTC (İGFA) - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, KTBK komutanlığına atanan Tümgeneral Sebahattin Kılınç’ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.



Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin varlığının, huzurunun ve güvenliğinin temini için Tümgeneral Sebahattin Kılınç ile beraber çalışmaktan mutlululuk duyacağını söyledi.



Tümgeneral Sebahattin Kılınç’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) edindiği tecrübe ve bilgileri, KKTC için kullanılacak olmasının bir zenginlik olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar,

Kıbrıs’ta bir antlaşmayı her zaman red eden tarafın Kıbrıs Rum tarafı olduğuna dikkat çekerek, Avrupa Birliği’nde yer alan Rum-Yunan ikilisinin, Kıbrıs’tan Türkiye’yi dışlamak ve bağlarını koparmak ardından Kıbrıs’ı, Yunan adası yapmak istediğini kaydetti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanmaya devam ettiğini ve Amerika Birleşik Devletleri’nin de silah ambargosunu kaldırdığını anlatan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu silahlanmayı kime karşı yapıyorlar. Türkiye ve TSK’nın gücü bellidir. 1974 yılından beri Kıbrıs’ta barış var ancak bir anlaşma gereklidir, bu antlaşma ise 2 eşit egemen devletin işbirliği olacaktır. Bizi azınlığa düşürecek bir anlaşmayı kabul etmeyiz” diye konuştu.

Tümgeneral Sebahattin Kılınç da konuşmasında, Türkiye ile beraber KKTC’nin menfaatleri için her türlü faaliyette beraber çalışacaklarını kaydetti.

Daha sonra konuşmalar ardından plaket takdimi yapıldı.